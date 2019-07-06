На грецькому острові досі гасять лісову пожежу, кілька сіл евакуювали

На острові Евія у Греції рятувальні служби досі борються з пожежею, яка спалахнула два дні тому.

Про це повідомляє Euronews.

«Пожежники досі борються з важкою лісовою пожежею на грецькому острові Евія, оскільки сильні вітри та висока температура продовжують роздмухувати полум'я», - йдеться у повідомленні.

Відео: euronews (in English)

Кілька сіл, розташованих неподалік від епіцентру вогню, вже евакуйовані, до гасіння пожежі залучили пожежні команди усієї країни та авіацію.

Поки що не надходило повідомлень про травмування людей, або пошкодження будинків, проте влада не досі змогла вгамувати пожежу, що почалася в четвер.

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За даними поліції, одного чоловіка заарештували у зв'язку з пожежею.

Фото: Kathimerini English Edition, Twitter‏