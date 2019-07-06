Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді

Потужний вибух спричинив серйозні руйнування в місці, де розташований торговий центр біля міста Форт Ладердейл (південна Флорида, США).

Інцидент стався в суботу вдень, повідомляє американський телеканал новин ABC News.

"Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл", - зауважили в місцевому департаменті поліції.

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e — Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 липня 2019 р.

Як зазначає телеканал, поліція й пожежні бригади терміново прибули на місце інциденту.

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На відео й фотографіях, зроблених з гелікоптера, видно, що одна з будівель повністю зруйнована, ще в одній, у якій був розташований фітнес-центр, вибило вікна.

Інформації про кількість жертв поки не надходило, водночас повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події.

Фото: ABC News