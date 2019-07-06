Таліби обстріляли з мінометів ринок в Афганістані, 14 загиблих
Укрінформ
На півночі Афганістану, у провінції Фаряб, таліби обстріляли з мінометів армійський КПП, влучивши у розташований поблизу ринок, 14 людей загинули.
Про це інформує Press TV.
"Щонайменше 14 людей загинули, а десятки отримали поранення під час мінометного обстрілу талібами ринку на півночі Афганістану", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ймовірно це була спроба знищити армійський контрольно-пропускний пункт, розташований біля ринку.
"Чотирнадцять мирних мешканців вбиті, а 40, у тому числі жінки та діти — поранені", - повідомили афганські військові.