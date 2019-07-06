Норвезькому ексміністру дали 5 років за сексуальне насильство над біженцями

Колишнього міністра кабінету міністрів Норвегії Свейна Людвігсена засудили до п'яти років тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над трьома прохачами притулку.

Про це повідомляє BBC.

"Ексміністр кабінету міністрів Норвегії отримав п'ять років ув'язнення за сексуальну експлуатацію трьох шукачів притулку", - йдеться у повідомленні.

Людвігсен також повинен відшкодувати збиток чоловікам на загальну суму 743 000 норвезьких крон ($87 000).

Як зазначається, 72-річний Людвігсен був визнаний винним у зловживанні своєю посадою губернатора регіону та використанні вразливого становища трьох молодих чоловіків.

Жертви, яким зараз 25, 26 та 34 роки, повідомили суду, що вперше зустрілися з Людвігсеном, коли він був губернатором, і він запропонував їм житло та роботу в обмін на сексуальні послуги.

За їхніми словами, події відбувалися у заміському будинку Людвігсена, в готельних номерах та в його офісі.

Одному з постраждалих в той час було всього 17 років, в той час як у іншого був "легкий розумовий розлад".

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Під час суду Людвігсен зізнався, що займався сексом з одним з чоловіків, але сказав, що це було за обопільною згодою. Однак заперечив, що займався сексом з двома іншими чоловіками.

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