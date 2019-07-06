Норвезькому ексміністру дали 5 років за сексуальне насильство над біженцями
Про це повідомляє BBC.
"Ексміністр кабінету міністрів Норвегії отримав п'ять років ув'язнення за сексуальну експлуатацію трьох шукачів притулку", - йдеться у повідомленні.
Людвігсен також повинен відшкодувати збиток чоловікам на загальну суму 743 000 норвезьких крон ($87 000).
Як зазначається, 72-річний Людвігсен був визнаний винним у зловживанні своєю посадою губернатора регіону та використанні вразливого становища трьох молодих чоловіків.
Жертви, яким зараз 25, 26 та 34 роки, повідомили суду, що вперше зустрілися з Людвігсеном, коли він був губернатором, і він запропонував їм житло та роботу в обмін на сексуальні послуги.
За їхніми словами, події відбувалися у заміському будинку Людвігсена, в готельних номерах та в його офісі.
Одному з постраждалих в той час було всього 17 років, в той час як у іншого був "легкий розумовий розлад".
Під час суду Людвігсен зізнався, що займався сексом з одним з чоловіків, але сказав, що це було за обопільною згодою. Однак заперечив, що займався сексом з двома іншими чоловіками.
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