Штати закликали визнати Гуайдо тимчасовим президентом

У Держдепі США закликали інші країни якнайшвидше визнати владу тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

«Ми закликаємо країни, які ще офіційно не визнали тимчасового президента Гуайдо, зробити це якнайшвидше та відмовитися від будь-якої підтримки де-факто влади колишнього режиму на чолі з Мадуро», - йдеться у повідомленні.

У заяві Держдепу йдеться про те, що Сполучені Штати стурбовані фактами серйозних порушень прав людини у Венесуелі, що описані у доповіді Управління верховного комісара ООН.

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За словами речниці Державного департаменту Морган Ортагус, доповідь відображає "глибину гуманітарної кризи" у Венесуелі та порушення з боку режиму Ніколаса Мадуро, який позбавляє громадян прав та свобод "шляхом репресій, катувань та залякування".

Фото: ЕРЕ