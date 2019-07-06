У Тунісі жінок у нікабах не впускатимуть до держустанов

У Тунісі набула чинності заборона на носіння в державних установах нікабу - жіночого одягу, який закриває обличчя.

Про це повідомляє AFP.

«Прем’єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед у п’ятницю підписав указ, що забороняє з міркувань безпеки доступ до державних установ усім, хто закриває своє обличчя», - йдеться в повідомленні.

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Ця заборона пов’язана з посиленням заходів безпеки після двох вибухів, улаштованих у Тунісі смертниками 27 червня. Тоді дві особи загинули та сім зазнали поранень. Місцеві правоохоронці побоюються, що під нікабами можуть ховатися терористи.

Варто зазначити, що така заборона вже діяла в Тунісі до революції 2011 року.