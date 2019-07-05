У Лондоні за загадкових обставин помер арабський принц

“39-річний дизайнер одягу і син правителя емірата Шарджи, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, Халід Аль Касімі помер за обставин, які британські правоохоронні органи називають нез'ясованими”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що медекспертиза не змогла встановити причину смерті Аль Касімі.

Тіло було виявлене у понеділок у будинку, розташованому в одному з центральних районів Лондона.

У середу відбулося поховання, в еміраті оголошено триденну жалобу.

Зазначається, що Аль Касімі був останнім сином правителя емірату Шарджи і мешкав у Лондоні з 9 років. У 2008 році він заснував свій власний модний бренд.