Фінська нафтокомпанія Neste йде з Росії
Про це повідомляє Yle.
"Сьогодні фінська корпорація Neste повідомила про підписання договору, який передбачає продаж роздрібного паливного бізнесу публічному акціонерному товариству «Татнефть», штаб-квартира якого знаходиться в Татарстані", - йдеться в повідомленні.
Угода включає в себе 75 автозаправних станцій і термінал в Санкт-Петербурзі.
Зазначається, що компанії уклали також окрему угоду, яка передбачає, що АЗС будуть продовжувати функціонувати під брендом Neste до п'яти років. Завершення продажу має бути схвалено антимонопольними органами РФ, і очікується, що це відбудеться до кінця цього року.
Вартість угоди не розголошується.
За словами компанії, продаж не матиме впливу на діяльність Neste Marketing & Services в Фінляндії та країнах Балтії.
Як відомо, компанія Neste посідає 3 місце в світовому рейтингу найбільш стійких компаній The Global 100.
Фото: neste.ee