Фінська нафтокомпанія Neste йде з Росії

Фінська корпорація Neste повідомила про підписання договору, який передбачає продаж роздрібного паливного бізнесу російському публічному акціонерному товариству "Татнефть".

Про це повідомляє Yle.

"Сьогодні фінська корпорація Neste повідомила про підписання договору, який передбачає продаж роздрібного паливного бізнесу публічному акціонерному товариству «Татнефть», штаб-квартира якого знаходиться в Татарстані", - йдеться в повідомленні.

Угода включає в себе 75 автозаправних станцій і термінал в Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що компанії уклали також окрему угоду, яка передбачає, що АЗС будуть продовжувати функціонувати під брендом Neste до п'яти років. Завершення продажу має бути схвалено антимонопольними органами РФ, і очікується, що це відбудеться до кінця цього року.

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Вартість угоди не розголошується.

За словами компанії, продаж не матиме впливу на діяльність Neste Marketing & Services в Фінляндії та країнах Балтії.

Як відомо, компанія Neste посідає 3 місце в світовому рейтингу найбільш стійких компаній The Global 100.

Фото: neste.ee