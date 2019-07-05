На грецькому острові другу добу намагаються загасити лісову пожежу
Укрінформ
Грецькі пожежники намагаються загасити велику лісову пожежу, яка спалахнула на острові Евбея у четвер.
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Велика операція за участю пожежників відновилася зранку у п'ятницю, аби загасити масштабну пожежу, що розпочалася на острові Евбея у четвер”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Ekathimerini, в ході операції задіяні літаки, наповнені водою.
Попри те, що пожежа не становить загрожу житловому масиву, пожежники всеодно наказали евакуювати людей з районів Гаваласа, Дафні, Неохорі й Лофіскоса як запобіжний захід.
Зазначається, що сама пожежа розпочалася по обіді в четвер.