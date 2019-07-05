Букмекери назвали головного претендента на посаду глави МВФ

Очільника Банку Англії Марка Карні вважають головним претендентом на заміщення Крістін Лагард на посаді директора-розпорядника МВФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на букмекерський сайт Betway.

"Хоч він і народився у Канаді, Карні відповідає вимогам - у нього ірландський паспорт і британське громадянство, а його очікуваний відхід з Банку Англії в січні представляється своєчасним", - вважає Алан Алджер з Betway.

Як зазначається, Betway приймає ставки 7 до 2 на те, що Карні очолить МВФ.

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Другим фаворитом вважається екс-голова Резервного банку Індії Рагхурам Раджан. Букмекери ставлять на його перемогу в співвідношенні 9:2.

Колишній міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн і екс-голова ФРС Джанет Йеллен в числі аутсайдерів - на них ставлять в співвідношенні 25:1.

Як повідомлялося, Лагард була висунута на посаду президента Європейського центробанку і може зайняти це крісло після того, як 31 жовтня його звільнить Маріо Драгі.