Папа Римський і Путін обговорили Україну

Папа Римський Франциск та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

"Були розглянуті деякі важливі питання, що стосуються життя Католицької церкви в РФ. Після цього сторони зупинилися на питаннях екології та на деяких актуальних темах у міжнародних відносинах, з окремою увагою до Сирії, України та Венесуели", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, зустріч Папи Римського з Путіним відбулася у Ватикані в четвер, 4 липня. При цьому ЗМІ писали, що Путін на годину запізнився на неї.

Це друга зустріч Путіна і Папи Римського за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін також запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і "тривалими переговорами" з прем'єром Італії.

Фото: Vatican Media