Польща розшукує "потерпілих і свідків геноциду" з боку ОУН-УПА

Інститут національної пам’яті Польщі оголосив про пошуки "потерпілих осіб і свідків геноциду", нібито скоєного в період 1939-1945 років членами ОУН-УПА.

Про це повідомляє в четвер Посольство Республіки Польща у Києві.

"Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН) Відділення у Любліні розшукує потерпілих осіб і свідків злочинів геноциду, скоюваних в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, що проживало у Волинському воєводстві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відділення КРЗпПН у Любліні, зокрема, розслідує "спричинення до вбивств кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичного, психічного знущання над представниками вищеназваної національної групи, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій та нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх біологічного винищення, або змушувало залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини".

"Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків та усіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії закатованих, списки жертв або іншу документацію, що може бути придатною у розслідуванні, із закликом налагодити контакт з вказаною Комісією", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Сейм Польщі назвав Волинську трагедію геноцидом польського народу, українські історики це заперечують. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за ці злочини обох сторін.

У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. українців.