Тегеран викликав “на килим” посла Британії через затриманий танкер

До МЗС Ірану викликали посла Великої Британії з приводу затримання владою Гібралтару нафтового танкера на шляху до Сирії.

Про це інформує The Independent. "Іран викликав британського посла в Тегерані для пояснень у зв'язку з незаконним захопленням іранського нафтового танкера біля Гібралтару у четвер", - заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві. Нагадаємо, сьогодні неподалік Гібралтару затримали нафтовий танкер Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС. Фото: dpa