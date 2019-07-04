Не варто плутати Європейський Союз і Раду Європи, це різні організації – EUvsDisinfo

Навмисне переплутування їх між собою є проявом російського пропагандистського наративу про нібито «покинуту Україну»

Російські пропагандисти, які активно коментують рішення ПАРЄ щодо безумовного поновлення повноважень російської делегації, геть забувають згадувати причини, з яких ця ж делегація була виключена з роботи в Парламентській Асамблеї Ради Європи – а саме, агресію Росії проти України.

Такого висновку доходить європейське видання EUvsDisinfo.

«На основі більше 70 прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних протягом минулого тижня, русофобія була "виявлена" в Парламентській Асамблеї Ради Європи, в США, у німецьких медіа, у Грузії, у Балтійських країнах, у Терези Мей та в усій Великобританії», – йдеться у публікації.

Зокрема, як зазначає видання, говорячи про відновлення російських повноважень у ПАРЄ, російські пропагандисти забувають про одну деталь.

«Насправді, це ніяка не деталь. Це країна. Її називають Україна, і того факту, що там проходить лінія фронту, і все ще гинуть солдати, – тотально бракує у наративах, які проголошують російські дезінформатори, що членство Росії в Парламентській Асамблеї призупинялося внаслідок діяльності «русофобської меншості», – наголошують автори.

Відповідно до наведеного аналізу, після того, як ПАРЄ безумовно поновила право голосу для Росії, російські пропагандисти взяли на озброєння новий наратив, – мовляв, Євросоюз вирішив, що Україна надалі не заслуговує великої уваги та перетворюється на камінь спотикання у відносинах між ЄС і Росією.

«У цьому контексті важливо зауважити, що Європейський Союз та Рада Європи – це дві окремі організації, і спроба сплутати їх між собою, навмисно або випадково, є проявом російського наративу про «покинуту Україну». Тим більше, що країни ЄС продовжують політику невизнання (анексії) Криму та Севастополя, як і санкції проти Росії. Навіть сама Рада Європи свого часу засуджувала анексію Криму», – нагадує європейське видання.

Дмитро Шкурко