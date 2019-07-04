Євровибори: депутати ЄП заявляють про порушення процедур

«Лідери більшості політичних груп висловили серйозні застереження щодо дій Європейської Ради та її рішень протягом кількох минулих днів. Вони висловили особливий жаль з приводу неповаги, що була продемонстрована до процесу Spitzenkandidaten – провідних кандидатів, а також щодо неправомірних рішень глав держав щодо наступного Президента Європейського Центрального Банку та пропозицій щодо призначення віце-президентів Єврокомісії», - йдеться у повідомленні.

Депутати звернули увагу Президента Єврокомісії також на те, що у доборі керівного складу Євроінституцій не вдалося дотриматися регіонального балансу та представити у ньому країни Східної Європи.

«Депутати зауважили надмірну роль, яку взяли на себе лідери країн-членів в усьому процесі в порушення принципів поваги до верховенства права», - наголошується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня лідери ЄС після трьох днів безрезультатних переговорів домовилися про повний пакет до першої сесії Європейського Парламенту. За підсумками зустрічі Туск повідомив, що Урсулу фон дер Ляєн пропонується призначити наступним Президентом Європейської Комісії, Крістіан Лагард - Президентом Європейського Центробанку. Шарль Мішель мав стати наступним Президентом Європейської Ради та Президентом Євросаміту. А Жозефа Борелля назвали як кандидата на позицію Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Туск додав, що сам відправиться до Страсбурга, щоб пояснити позицію Європейської Ради та лідерів країн-членів ЄС обраним депутатам Європарламенту, від яких буде залежати остаточне рішення щодо запропонованих кандидатур.