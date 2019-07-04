Повернення Росії до ПАРЄ підриває моральні засади організації — член Нацасамблеї Уельсу

Повернення Росії до ПАРЄ підриває моральні засади організації — член Нацасамблеї Уельсу

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Укрінформ
Член Національної Асамблеї (Парламенту) Уельсу Мік Антонів вважає, що рішення повернути Росію в ПАРЄ підриває моральні засади Ради Європи.

Про це він заявив на засіданні Комітету регіонів Європейського Союзу, відео якого опублікувало посольство України у Британії в Twitter.

"Нещодавнє рішення Парламентської асамблеї Ради Європи дозволити повернутися делегатам Російської Федерації, в тому числі делегатам з окупованого Криму, у час, коли ми все ще здригаємося від збиття літака рейсу МН17, окупації Криму, захоплення сходу України та підриву демократії різноманітними заходами, що вживаються самою ж РФ — само по собі це підриває моральні засади Ради Європи, а також підриває результати наших активних зусиль", - сказав Мік Антонів.

На його думку, "особливо соромно", що саме в 70-ту річницю заснування Ради Європи відбуваються такі події.

"І я впевнений, що такі погляди не відповідають переконанню членів Комітету регіонів (ЄС - ред.), що ми повинні надалі підтримувати народ України і співпрацювати з ним заради демократизації та реформ", - наголосив парламентарій.

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Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

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