Повернення Росії до ПАРЄ підриває моральні засади організації — член Нацасамблеї Уельсу
Про це він заявив на засіданні Комітету регіонів Європейського Союзу, відео якого опублікувало посольство України у Британії в Twitter.
"Нещодавнє рішення Парламентської асамблеї Ради Європи дозволити повернутися делегатам Російської Федерації, в тому числі делегатам з окупованого Криму, у час, коли ми все ще здригаємося від збиття літака рейсу МН17, окупації Криму, захоплення сходу України та підриву демократії різноманітними заходами, що вживаються самою ж РФ — само по собі це підриває моральні засади Ради Європи, а також підриває результати наших активних зусиль", - сказав Мік Антонів.
На його думку, "особливо соромно", що саме в 70-ту річницю заснування Ради Європи відбуваються такі події.
"І я впевнений, що такі погляди не відповідають переконанню членів Комітету регіонів (ЄС - ред.), що ми повинні надалі підтримувати народ України і співпрацювати з ним заради демократизації та реформ", - наголосив парламентарій.
Speaking at the European Committee of Regions #Welsh politician @MickAntoniw1 deplores #Russia's return to #PACE &says it undermines a moral status of Council of Europe at the time when RU continues occupation of #Crimea &invasion in E. #Ukraine @EU_CoR @PES_CoR @coe #MH17 pic.twitter.com/FTK2iOiVFC— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 липня 2019 р.
Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.
Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.
1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.