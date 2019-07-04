Аеропорт Женеви почав коректно писати назву української столиці

Міжнародний аеропорт у швейцарському місті Женева перейшов на коректне написання назви Києва англійською – Kyiv замість Kiev.

Про це повідомляє у Twitter Постійна місія України при Організації Об’єднаних Націй та інших організаціях у Женеві.

"Один з головних аеропортів міжнародної дипломатії приєднався до (онлайн-кампанії - ред.) #CorrectUA. Дякуємо аеропорту м. Женева за розуміння та плідну співпрацю! Відтепер літатимемо в #KyivNotKiev", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Kyiv замість Kiev: аеропорт Каїра став 50-м, що змінив назву на коректну Як повідомляв Укрінформ, раніше аеропорт столиці Єгипту Каїру став 50-м у світі, який почав вживати правильну транслітерацію назви Києва.

З жовтня 2018 року МЗС України разом із Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine запустили онлайнкампанію #CorrectUA, яка має на меті звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису латиничної назви Києва – #KyivNotKiev.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних ЗМІ закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, - Kyiv.