У Туреччині перекинувся автобус, десятки постраждалих

У результаті ДТП, яке сталося із пасажирським автобусом, що прямував за маршрутом Аксарай-Анкара, постраждала 41 особа.

Про це повідомляє CNN Turk.

«41 особа постраждала в результаті перекидання пасажирського автобуса, що слідував за маршрутом Аксарай-Анкара», - йдеться у повідомленні.

На місце аварії було направлено рятувальників та карети швидкої. Постраждалих доправлено до лікарні. За попередніми даними, загроз життю постраждалих пасажирів немає.

Триває розслідування причин інциденту. За попередніми даними, аварія, яка призвела до перекидання автобуса, сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Як повідомлялося, вчора у ДТП за участю туристичного автобуса, яке сталося в районі Манавгат в провінції Анталія, отримали поранення восьмеро туристів.

Фото: cnnturk.com