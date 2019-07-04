На Кубі американські санкції назвали порушенням міжнародного права

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав введення Сполученими Штатами санкцій відносно Гавани незаконними.

Про це він заявив у Twitter.

"США не мають права накладати односторонні заходи на підприємства Куби або будь-якої іншої країни, яка торгує з Венесуелою. Це порушення міжнародного права, правил, що регулюють торгівлю, і посягання на відносини з суверенними державами", - заявив Родрігес.

Читайте також: США ввели санкції проти Куби через оборудки з венесуельською нафтою

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Вашингтон ввів санкції проти кубинської державної компанії Cubametales, яка намагалася обійти введені раніше обмеження з продажу режимом Мадуро венесуельської нафти.