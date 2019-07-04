На Кубі американські санкції назвали порушенням міжнародного права

На Кубі американські санкції назвали порушенням міжнародного права

Укрінформ
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав введення Сполученими Штатами санкцій відносно Гавани незаконними.

Про це він заявив у Twitter.

"США не мають права накладати односторонні заходи на підприємства Куби або будь-якої іншої країни, яка торгує з Венесуелою. Це порушення міжнародного права, правил, що регулюють торгівлю, і посягання на відносини з суверенними державами", - заявив Родрігес.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Вашингтон ввів санкції проти кубинської державної компанії Cubametales, яка намагалася обійти введені раніше обмеження з продажу режимом Мадуро венесуельської нафти.

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