Єврокомісія відхилила голландський запит щодо скасування безвізу з Албанією

Єврокомісія відхилила прохання парламенту Нідерландів про відновлення візового режиму з Албанією через нібито підвищений рівень злочинності серед вихідців із цієї країни.

Про це повідомляє Schengen Visa Info із посиланням на Європейську Комісію.

«Єврокомісія заявила, що наразі не бачить жодних підстав, передбачених для відновлення візового режиму з Албанією», - йдеться в повідомленні.

Що характерно, це був перший в історії випадок, коли Єврокомісія отримала звернення з боку держави-члена ЄС про призупинення безвізу з якою-небудь країною.

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Як повідомлялося, голландський парламент у квітні цього року проголосував за те, щоб доручити уряду країни звернутися до Єврокомісії з проханням про відновлення візового режиму для громадян Албанії, який був скасований ще в 2010 році. Причиною такого бажання було прагнення побороти албанську мафію на території Нідерландів.