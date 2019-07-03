США й Китай поновлять торговельні переговори наступного тижня – Білий дім

Офіційні представники США й Китаю наступного тижня проведуть переговори в телефонному режимі з метою врегулювання зростаючого протистояння в торговій сфері між двома країнами.

Про це заявив у середу головний економічний радник президента США Ларі Кадлоу, повідомило інформагентство Bloomberg.

"Вони (переговори – ред.) пройдуть по телефону наступного тижня. І вони також спланують особисті зустрічі",- зауважив чиновник адміністрації Трампа.

У цьому зв'язку Кадлоу додав, що планується проведення широких комунікацій.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзінпінь провели особисту зустріч на полях саміту G-20 у Японії. Сторони домовилися про поновлення переговорів з питань торгівлі й припинення нарощування тарифного протистояння.