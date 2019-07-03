У Китаї унаслідок торнадо шестеро людей загинули, ще 190 постраждали
Укрінформ
Унаслідок торнадо в китайському місті Кайюань загинуло шестеро осіб, ще 190 людей постраждали.
Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на місцевих чиновників.
“Шестеро людей загинуло та 190 постраждали у результаті сильного торнадо в місті, що у північно-східній провінції Китаю Ляонін”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інцидент трапився умісті Кайюань близько 17 години за місцевим часом.
Фото: Barcroft Media via Getty Images