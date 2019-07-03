У Китаї унаслідок торнадо шестеро людей загинули, ще 190 постраждали

Унаслідок торнадо в китайському місті Кайюань загинуло шестеро осіб, ще 190 людей постраждали.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на місцевих чиновників.

“Шестеро людей загинуло та 190 постраждали у результаті сильного торнадо в місті, що у північно-східній провінції Китаю Ляонін”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, інцидент трапився умісті Кайюань близько 17 години за місцевим часом.

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