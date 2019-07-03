Пожежа на секретній субмарині РФ: назвали ім'я ще одного загиблого

«Підтвердилася інформація про загибель уродженця міста Почеп Брянської області під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Серед 14 загиблих моряків-підводників був і 37-річний капітан другого рангу Дмитро Соловйов. Під час проходження служби наш земляк жив з сім'єю у Санкт-Петербурзі. Його дружина зараз вагітна другою дитиною», - йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал Mash на мойке опублікував меморіальну дошку з, нібито, фотографіями 14 загиблих моряків і поминальним текстом, присвяченим їм. Прізвища загиблих на фото дано розпливчасто, їх не можна прочитати.

Раніше російські ЗМІ назвали імена чотирьох загиблих: це Денис Долонський, Микола Філін, Андрій Воскресенський, Денис Опарін.

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.

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Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководного атомного підводного човна АС-12, відомого як «Лошарик». Повідомлялося, що на АС-12 є ті, хто вижив, їх доставили у військово-морський клінічний госпіталь Міноборони РФ у Сєвероморську. Туди ж доставили тіла 14 загиблих моряків-підводників. Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвероморськ.

На зустрічі 2 липня президента РФ Володимира Путіна з главою Міноборони Сергієм Шойгу, зокрема, повідомлялося, що з 14 загиблих сім - капітани першого рангу ВМФ РФ, двоє - Герої Росії.