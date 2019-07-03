В Італії суд звільнив з-під варти капітана судна, яке рятувало мігрантів

“Італійські судді заявили у вівторок (2 липня), що капітан судна Sea-Watch 3 Карола Ракете може бути вільною”, - йдеться у повідомленні.

Ультраправий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який займає жорстку позицію щодо мігрантів, розкритикував рішення суду.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав звільнити Ракете. У відповідь Сальвіні заявив, що Маас мусить "закликати своїх співгромадян не порушувати італійські закони".

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня італійська влада затримала на острові Лампедуза капітана рятувального судна Sea-Watch 3 з мігрантами 31-річну німкеню Каролу Ракете.

Це судно 12 червня врятувало у Середземному морі біля берегів Лівії 53 мігранти. Італія дала згоду на прийом 13 осіб, серед яких хворі, жінки і діти. Однак решта мігрантів на борту також потребувала допомоги, тому Ракете взяла курс на Лампедузу, незважаючи на те, що судну заборонили заходити в порт.

Судно Sea-Watch 3 було конфісковане в середині травня після конфлікту з італійською владою, яка відмовилася приймати мігрантів, що перебували на борту. 1 червня корабель звільнили, і він знову попрямував до берегів Лівії.