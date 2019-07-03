Штурмовик США скинув навчальні снаряди над Флоридою через зіткнення з птахом
Фото
Укрінформ
У США штурмовий літак A-10 Thunderbolt II військово-повітряних сил випустив три навчальні снаряди в небі над штатом Флорида після зіткнення з птахом.
Про це повідомляє портал Moody Air Force Base.
“Під час звичайного навчального польоту літака A-10C Thunderbolt II, 23-ї винищувальної групи, судно зіткнулося з птахами, що викликало ненавмисне викидання трьох снарядів BDU-33, невеликого невибухового навчального снаряду”, - йдеться у повідомленні.
Навчальні снаряди випустили за два кілометри від шосе 129.
Про постраждалих або руйнування внаслідок інциденту інформації немає.
Фото: moody.af.mil