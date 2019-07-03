У Росії під час пожежі на підводному човні загинули семеро капітанів першого рангу

Чотирнадцять моряків-підводників ВМФ Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Серед них— сім капітанів першого рангу і два Герої Росії.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін, пише Медуза.

Поки невідомо, чому на борту одного підводного човна знаходилися не менше семи капітанів першого рангу.

Міністерство оборони Росії раніше повідомило, що 1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння. За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

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За даними журналістів РБК та «Нової газети», мова йде про атомн упідводну станцію «Лошарік» (АС-12).