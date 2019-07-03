Найбільша злива за десятиліття спричинила хаос у Мумбаї, є загиблі

Потужна злива спричинила транспортний колапс у фінансовій столиці Індії Мумбаї, порушивши роботу автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

Про це повідомляє ВВС.

Щонайменше 15 людей загинуло, коли на них впала стіна вночі у вівторок, 2 липня. Стіна не витримала після того, як дощ не вщухав два дні.

Влада оголосила вівторок вихідним днем, закликавши людей не виходити на вулицю.

Злива стала найпотужнішою в місті за останнє десятиліття.

Фахівці звинувачують у щорічному "дощовому хаосі" швидку розбудову міста і погане міське планування.

Фото: ЕРА