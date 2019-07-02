У мінському параді візьме участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь

В параді 3 липня 2019 року в Мінську братиме участь піший розрахунок зі складу 275-го самохідно-артилерійського полку (275-й САП) 4-ї танкової Кантемирівської дивізії ЗС РФ.

Згідно з багатьма свідченнями, військовики цього підрозділу безпосередньо брали участь у воєнній агресії проти України і причетні до скоєння воєнних злочинів, повідомляє InformNapalm.

За даними волонтерської спільноти, військовики цього підрозділу з м. Наро-Фомінськ Московської області прибули до Білорусі ще 20 червня 2019 року.

27 червня на інформаційному порталі Міністерства оборони Білорусі було опубліковано матеріал про підготовку до параду військ Мінського гарнізону з нагоди Дня Республіки 3 липня.

Кореспондент військового інформаційного агентства «Воїн» (білоруською – «Ваяр») взяв інтерв’ю у кількох російських військовослужбовців, що проходили чергове тренування піших парадних розрахунків на території Мінської військової комендатури.

Волонтерська спільнота встановила, що один із них - Олександр Коливанов, який служить у 275-му самохідно-артилерійському Тарнопольському червонопрапорному орденів Суворова і Кутузова полку (в/ч 73941, пункт постійної дислокації – м. Наро-Фомінськ Московської обл.). Згідно з організаційно-штатною структурою ЗС РФ цей полк входить до складу 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ.

Військовослужбовці 275-го самохідно-артилерійського полку здійснювали обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року. У цей день російські підрозділи гатили по мікрорайону “Східний” з ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град”. У результаті цього, по суті, терористичного акту загинули 29 громадян України, 92 були поранені, серед загиблих і поранених – діти і підлітки.