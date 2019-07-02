Єврокомісію очолить німецький політик

Керівники держав і урядів ЄС дійшли компромісу навколо «пакетного» рішення щодо призначення керівників ключових Європейських інституцій.

Інформація про це з’явилася на сайті Європейської Ради.

Зокрема, посаду Президента Єврокомісії запропоновано німецькому політику Урсулі фон дер Ляєн, яка до цього обіймала посаду Міністра оборони Німеччини. Посаду Президента Європейської Ради запропоновано представнику Бельгії та прем’єр-міністру цієї країни з 2014 року Шарлю Мішелю. На пост Високого представника ЄС, керівника Служби зовнішніх дій лідери ЄС висувають Жозефа Борелла Фонтеллеса.

Посаду голови Європейського Центробанку запропоновано Крістін Лагард.

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Як очікується, невдовзі має відбутися прес-конференція чинного Президента Європейської Ради Дональда Туска з цього приводу.