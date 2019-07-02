Росія сплатила до бюджету Ради Європи внесок за 2019 рік

Російська Федерація сплатила близько 33 мільйонів євро — свій платіж до бюджету Ради Європи за 2019 рік.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Ради Європи у Twitter.

«Представник Генсекретаря Ради Європи Даніель Хольтген: Росія відновила сплату внесків у бюджет Ради Європи», - йдеться в повідомленні.

За словами Хольтгена, весь внесок за поточний рік - близько 33 мільйонів євро - був переведений на рахунки Ради Європи. Єврочиновник підкреслив, що «твердо впевнений, що борги РФ за 2017 і 2018 роки також будуть погашені».

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня у мінфіні РФ заявили, що рішення погасити заборгованість Росії за внески до Ради Європи — лише політичне, і не підтверджене документами. "Ми нікому нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписано документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А через те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає", - сказав заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак.Тим більше, за його словами, не йдеться ні про яке погашення заборгованості до 30 червня.

Загальна сума російського боргу перед РЄ складає понад 55 мільйонів євро, без урахування відсотків. Москва призупинила ці виплати через санкції з боку Ради Європи проти своєї делегації.

У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в організації вперше після 2015 року. Резолюція вносить поправки до регламенту ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження її членів оскаржуються або будуть переглядатися. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в Асамблеї та в її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.