Європарламент може очолити виходець з України – ЗМІ
Про це на своїй сторінці в Twitter цього вівторка написав журналіст Рікард Йозвяк.
"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, то виявиться першим президентом одної з установ ЄС, народженим в Україні", - зазначив журналіст.
Станішев є лівим болгарським політиком, головою Болгарської соціалістичної партії та депутатом Європарламенту від соціалістів. З серпня 2005 по липень 2009 років він був прем’єром Болгарії.
Сергій Станішев народився у Херсоні в 1966 році в родині Димитра Якова Станишева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету. Невдовзі після народження його сім'я емігрувала до Росії. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.