Європарламент може очолити виходець з України – ЗМІ

Уродженець українського міста Херсон, болгарський депутат Європарламенту Сергій Станишев, має шанси стати президентом цієї установи.

Про це на своїй сторінці в Twitter цього вівторка написав журналіст Рікард Йозвяк.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, то виявиться першим президентом одної з установ ЄС, народженим в Україні", - зазначив журналіст.

Станішев є лівим болгарським політиком, головою Болгарської соціалістичної партії та депутатом Європарламенту від соціалістів. З серпня 2005 по липень 2009 років він був прем’єром Болгарії.

Читайте також: Перша сесія новообраного Європарламенту почалася з демаршу депутатів від партії Brexit

Сергій Станішев народився у Херсоні в 1966 році в родині Димитра Якова Станишева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету. Невдовзі після народження його сім'я емігрувала до Росії. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.