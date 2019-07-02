Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки над Балтією

Минулого тижня винищувачі, які здійснюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводити російські військові літаки, що летіли над Балтією.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

Винищувачі авіапатруля НАТО в Балтії минулого тижня в понеділок супроводжували російський літак "Іл-76", у вівторок - транспортник "Ан-12" і два винищувачі "Су-27", що супроводжували його, в середу - літаки "Ту-214" і " Іл-22 ", в суботу - винищувач "Су-27" і літак "Іл-22".

Деякі з цих літаків летіли з відключеним транспондером, не мали плану польоту і не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

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Авіапатруль НАТО в країнах Балтії базується на військових базах, розташований в Литві і Естонії.