Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки над Балтією

Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки над Балтією

Укрінформ
Минулого тижня винищувачі, які здійснюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводити російські військові літаки, що летіли над Балтією.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

Винищувачі авіапатруля НАТО в Балтії минулого тижня в понеділок супроводжували російський літак "Іл-76", у вівторок - транспортник "Ан-12" і два винищувачі "Су-27", що супроводжували його, в середу - літаки "Ту-214" і " Іл-22 ", в суботу - винищувач "Су-27" і літак "Іл-22".

Деякі з цих літаків летіли з відключеним транспондером, не мали плану польоту і не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

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Авіапатруль НАТО в країнах Балтії базується на військових базах, розташований в Литві і Естонії.

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