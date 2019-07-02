У турецькому порту вибухнув танкер

У турецькому порту вибухнув танкер

Укрінформ
У порту турецького міста Ізмір стався вибух та пожежа на італійському танкері Synzania, в результаті чого одна людина загинула, 16 зазнали травм.

Про це повідомляє Anadolu.

"Внаслідок вибуху на нафтовому танкері одна людина загинула, ще 16 постраждали на заході Туреччині в провінції Ізмір", - заявив місцевий чиновник.

Судно стояло в гавані нафтохімічного заводу Petkim, яким керує азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR.

За даними губернатора провінції Ерхана Гуная, загиблий внаслідок вибуху — італієць Роберто Монтегурдія. Також серед госпіталізованих - 15 італійських моряків.

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У прес-службі Petkim заявили, що причина вибуху поки що не  відома.

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