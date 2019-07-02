У Лондоні на приватне подвір’я впало тіло з літака

У Лондоні на подвір’я чоловіка, який засмагав у саду в районі Клепем, упало тіло, що випало з літака авіакомпанії Kenya Airways.

Про це інформує BBC.

"Пасажир, який, як вважається, летів без квитка, випав з літака під час приземлення на летовище Хітроу. Тіло знайшли в саду одного з подвір’їв Лондона", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що людина випала з літака компанії Kenya Airways, що прямував з Найробі. Смерть чоловіка не розглядається як підозріла.

Вважається, що загиблий прокрався на борт літака без квитка. Сумку, воду та залишки їжі знайшли у відсіку шасі літака, коли той приземлився.

Сусід лондонця, в сад котрого впало тіло чоловіка, розповів, що воно впало за метр від господаря подвір'я, який саме засмагав у саду.

Пригода сталася близько 16.00 в неділю, 30 червня.

Фото: PA Media