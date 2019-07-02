Виробництво гіперзвукової зброї виявилось надто дорогим для Росії — ЗМІ

Росія виготовить не більше 60 одиниць гіперзвукової зброї через надто велику вартість її виробництва.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на співрозмовника, обізнаного зі звітом американської розвідки.

“Очікується, що вони (росіяни — ред.) виготовлять не більше 60 одиниць гіперзвукової зброї, тому що вартість її виробництва виявилась надто високою", - зазначив співрозмовник.

Як повідомляє CNBC, Москві також не вистачає деталей із вуглецевого волокна для виробництва гіперзвукового ракетного комплексу "Авангард".

За словами співрозмовника, у Кремлі досі не можуть знайти заміну для цього матеріалу.

Як повідомлялося, 18 грудня 2018 року президент Росії Путін заявив, що міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" пройшла успішні випробування, а новий гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард" вже випускається серійно.