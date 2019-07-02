Виробництво гіперзвукової зброї виявилось надто дорогим для Росії — ЗМІ
Про це повідомляє CNBC із посиланням на співрозмовника, обізнаного зі звітом американської розвідки.
“Очікується, що вони (росіяни — ред.) виготовлять не більше 60 одиниць гіперзвукової зброї, тому що вартість її виробництва виявилась надто високою", - зазначив співрозмовник.
Як повідомляє CNBC, Москві також не вистачає деталей із вуглецевого волокна для виробництва гіперзвукового ракетного комплексу "Авангард".
За словами співрозмовника, у Кремлі досі не можуть знайти заміну для цього матеріалу.
Як повідомлялося, 18 грудня 2018 року президент Росії Путін заявив, що міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" пройшла успішні випробування, а новий гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард" вже випускається серійно.