У Трампа заявляють, що Іран систематично порушував ядерну угоду

Наявність у Тегерана надлишкових норм збагаченого урану стала результатом систематичних порушень іранською владою ядерної угоди впродовж періоду, коли вона ще була чинною.

Про це заявили в понеділок у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Іранський режим сьогодні здійснив крок щодо збільшення своїх запасів збагаченого урану. Те, що Іран залишався спроможним збагачувати уран у будь-яких обсягах, було помилкою іранської ядерної угоди. Немає сумнівів, що навіть в період дії угоди Іран порушував ці умови",- наголошується в заяві.

При цьому в Вашингтоні наголосили на необхідності дотримання іранською владою встановлених обсягів збагаченого урану з метою недопущення розробки ядерної зброї.

"Сполучені Штати та їхні союзники ніколи не дозволять Ірану розвивати ядерну зброю. Максимальний тиск на іранський режим продовжуватиметься доти, поки його лідери не змінять свій курс. Режим повинен припинити свої ядерні амбіції та свою ворожу поведінку", - заявили в Білому домі.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок стало відомо, що Тегеран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановленого іранською ядерною угодою обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.