У посилці для Facebook знайшли речовину, схожу на зарин
Фахівці хімічно-біологічної безпеки працюють на місці, повідомляє американський телеканал CNN.
"Команда зі знешкодження небезпечних речовин досліджує можливу наявність нервово-паралітичного реагенту "зарин" на поштовому відділенні компанії Facebook у місті Менло Парк, штат Каліфорнія", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що працівники поштової установи не контактували з порошком, який не має чітко вираженого забарвлення чи запаху. Попереджувальний сигнал про можливий вміст зарину згенерував автомат зі сканування поштових відправлень.
Посилка була локалізована в одній із будівель установи, звідки терміново був евакуйований весь персонал.
Нервово-паралітичний бойовий реагент зарин є надзвичайно летючою хімічною речовиною з високою здатністю випаровуватися в газоподібний стан. Люди можуть бути уражені його дією через контакт зі шкірою, очима або шляхом вдихання.