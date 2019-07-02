У посилці для Facebook знайшли речовину, схожу на зарин

Посилка з невідомим хімічним компонентом, який може бути нервово-паралітичним реагентом зарин виявлена в понеділок у одній з поштових установ компанії Facebook Каліфорнії, США.

Фахівці хімічно-біологічної безпеки працюють на місці, повідомляє американський телеканал CNN.

"Команда зі знешкодження небезпечних речовин досліджує можливу наявність нервово-паралітичного реагенту "зарин" на поштовому відділенні компанії Facebook у місті Менло Парк, штат Каліфорнія", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що працівники поштової установи не контактували з порошком, який не має чітко вираженого забарвлення чи запаху. Попереджувальний сигнал про можливий вміст зарину згенерував автомат зі сканування поштових відправлень.

Посилка була локалізована в одній із будівель установи, звідки терміново був евакуйований весь персонал.

Нервово-паралітичний бойовий реагент зарин є надзвичайно летючою хімічною речовиною з високою здатністю випаровуватися в газоподібний стан. Люди можуть бути уражені його дією через контакт зі шкірою, очима або шляхом вдихання.