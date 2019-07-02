За допомогою Єврокомісії країни Західних Балкан зменшили плату за регіональний роумінг у 8 разів
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
«Відсьогодні споживачі побачать суттєве зниження витрат на роумінг у регіоні (Західних Балкан), оскільки дзвінки стали у вісім разів дешевшими, при цьому вартість цифрового трафіку знизилася, у середньому, з 3 євро/мб до 0,20 євро/мб. Нова регіональна угода є першим кроком до втілення ініціативи «дзвони як вдома», за якою подальше зниження тарифів на роумінг має відбутися з 1 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Відповідну угоду міністри від згаданих країн Західних Балкан підписали у Белграді 4 квітня поточного року. Її укладення стало важливою віхою в реалізації Цифрового порядку денного для Західних Балкан, який було започатковано Європейською Комісією у червні 2018 року.