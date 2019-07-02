За допомогою Єврокомісії країни Західних Балкан зменшили плату за регіональний роумінг у 8 разів

Відсьогодні, 1 липня, у ряді країн Західних Балкан набувають чинності нові регуляторні правила, за якими громадяни Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії сплачуватимуть у вісім разів менше за мобільний роумінг. Це стало можливим завдяки програмі регіонального розвитку, що здійснюється за підтримки Єврокомісії.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Відсьогодні споживачі побачать суттєве зниження витрат на роумінг у регіоні (Західних Балкан), оскільки дзвінки стали у вісім разів дешевшими, при цьому вартість цифрового трафіку знизилася, у середньому, з 3 євро/мб до 0,20 євро/мб. Нова регіональна угода є першим кроком до втілення ініціативи «дзвони як вдома», за якою подальше зниження тарифів на роумінг має відбутися з 1 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Відповідну угоду міністри від згаданих країн Західних Балкан підписали у Белграді 4 квітня поточного року. Її укладення стало важливою віхою в реалізації Цифрового порядку денного для Західних Балкан, який було започатковано Європейською Комісією у червні 2018 року.