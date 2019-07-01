NYT: Адміністрація Трампа може погодитись на "замороження" ядерної програми КНДР

Адміністрація Дональда Трампа може погодитись на "замороження" північнокорейської програми з виробництва ядерної зброї замість повного знищення ядерного потенціалу КНДР.

Щоправда, це може стати лише частиною загального плану з денуклеаризації в майбутньому, пише видання The New York Times.

"Концепція спрямована на заморожування ядерної програми, що, по суті, закріплює статус-кво і автоматично визнає Північну Корею ядерною державою", - зазначає видання за результатами останніх переговорів лідерів КНДР і США у демілітаризованій зоні.

При цьому підкреслюється, що адміністрація США раніше наголошувала на неприпустимості такого варіанту.

"Попри те, що такий підхід може зупинити нарощування арсеналу, він не передбачає, принаймні у ближчому майбутньому, ліквідацію наявної (ядерної – ред.) зброї, яка оцінюється у 20-60 (боєголовок – ред.)", - йдеться в публікації.

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Крім того, цей сценарій не обмежує ракетних програм Пхеньяна, підкреслює газета.

Зазначається, що запровадження концепції заморожування може стати лише одним із етапів загального процесу, кінцева мета якого передбачає денуклеаризацію.

Тим часом, США працюють над можливим розширенням пропозиції Кім Чен Ина, яку він озвучив у лютому в Ханої, пише газета. Вона передбачала припинення роботи головного заводу з виробництва ядерного палива КНДР у місті Йонбйон. В обмін у Пхеньяні бажають скасування основної частини санкцій США.