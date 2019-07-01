Росія хоче відбуксирувати свій “плавучий Чорнобиль” в Арктику – ЗМІ

Російська Федерація планує перемістити за допомогою баржі свій атомний завод із району на північ від Москви за тисячі кілометрів у віддалену точку в Арктиці, де той живитиме місцеві бурові платформи.

Про це повідомляє Vice News

«Уперше в історії Росія збирається відбуксирувати баржею свою атомну електростанцію з регіону на північ від Москви до дуже віддаленого району в Арктиці. Там вона має забезпечувати енергією місцеві морські бурові платформи, які добувають газ і нафту. Цей проект критики вже назвали «плавучим Чорнобилем», - йдеться в повідомленні.

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Цей російський проект розроблявся майже 9 років і наразі знаходиться у фінальній стадії. Відправлення цього масштабного енергетичного об’єкту в Північний Льодовитий океан планується вже наступного місяця. Точка розміщення «плавучого Чорнобиля» (Певек) буде за близько 3 тисячі морських миль від російського міста Мурманськ. Що цікаво, саму цю атомну електростанцію офіційно названо «Академік Ломоносов». Вона має допомогти в розробці нафтових та газових родовищ у Арктиці, що в свою чергу, має застрахувати Москву від вичерпання покладів цих стратегічно важливих для російської економіки ресурсів у Сибіру.

Слід зазначити, що проект уже викликав жорстку критику від російських сусідів по Арктиці – в першу чергу, з боку Канади.