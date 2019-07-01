У Тбілісі стався землетрус

У столиці Грузії Тбілісі стався землетрус магнітудою 2,9.

Про це повідомляють Новини-Грузія.

"За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус оцінюється магнітудою 2,9", - йдеться в повідомленні.

Поштовхи були зафіксовані о 15:33 за тбіліським часом.

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Згідно з попередньою інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі.

Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався 22 червня у сейсмоактивному регіоні Вранча на території Румунії.