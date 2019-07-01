США завдали удару по аль-Каїді в Сирії

Американські військові провели атаку по осередку аль-Каїди в Сирії, який займався плануванням терактів у інших країнах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Центрального командування США, яке базується у штаті Флорида та відповідає за операції на Близькому Сході та в Центральній Азії.

"Сили США здійснили удар по ватажках аль-Каїди в Сирії (AQ-S) в навчальному таборі біля провінції Алеппо", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що атака була проведена 30 червня, в неділю.

"Операція була націлена проти членів AQ-S, відповідальних за планування зовнішніх атак, які загрожують громадянам США, нашим партнерам і невинним мирним громадянам", - зауважили в Центркомі.

При цьому підкреслюється, що північно-західна Сирія, яку контролюють сили Асада і РФ, залишається безпечним для лідерів AQ-S притулком, де вони активно координують терористичну діяльність, у тому числі планування атак в усьому регіоні й на Заході.

"Разом з нашими союзниками й партнерами ми й надалі переслідуватимемо ІДІЛ та аль-Каїду, щоб завадити обом угрупованням використовувати Сирію як безпечне місце для переховування", - наголосили в Центральному командуванні США.

Фото: AA