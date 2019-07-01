В Ізраїлі екстрено сів Boeing 737, у якого при зльоті вибухнуло шасі
Укрінформ
У міжнародному ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон успішно здійснив посадку літак типу Boeing 737, у якого при зльоті вибухнуло колесо шасі.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Пошкоджений Boeing 737 безпечно приземлився в аеропорту Бен-Гуріон після того... як виникли побоювання, що шина, яка вибухнула, може призвести до проблематичної посадки літака”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, літак гальмував завдяки реверсу двигуна, аби зменшити тиск на самі шини.
Поінформовано, що літак авіакомпанії Electra Air з 152 пасажирами на борту прямував з німецького Кельна до Тель-Авіва.
Фото: www.timesofisrael.com