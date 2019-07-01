У Німеччині розбився військовий вертоліт, пілот загинула - ЗМІ

На півночі Німеччини у понеділок, 1 липня, зазнав аварії вертоліт бундесверу, в результаті чого загинула жінка-пілот.

Про це повідомляє DW з посиланням на ЗМІ.

За інформацією місцевого пожежного відділення, аварія сталася в нижньосаксонському населеному пункті Ерцен в районі Хамельн - Пирмонт о 13.51 за місцевим часом.

Видання Bild пише, що вертоліт належить військовому центру підготовки пілотів в Бюкебургу. З посиланням на поліцію газета повідомляє, що у аварії загинула жінка-пілот, ще один чоловік отримав важкі травми. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Фото: Twitter