Швеція посилила ППО в 330 кілометрах від штабу Балтійського флоту Росії
Про це 1 липня повідомили збройні сили Швеції, передає DW.
Комплекс ППО розроблений компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.
"З військово-стратегічної точки зору Готланд є важливим регіоном", - заявив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден.
За його словами, географічне розташування острова дає значну військову перевагу в плані захисту і контролю над морським трафіком, повітряним простором над Балтикою і можливості розміщення військових підрозділів і озброєнь.
Острів Готланд знаходиться приблизно у 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.
Спостерігалися і більш небезпечні ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками та інші інциденти у балтійському регіоні за участю РФ.
фото: Twitter