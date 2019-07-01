Швеція посилила ППО в 330 кілометрах від штабу Балтійського флоту Росії

Влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд в Балтійському морі - через напружені відносини з Росією у балтійському регіоні розміщена нова протиракетна система "земля-повітря".

Про це 1 липня повідомили збройні сили Швеції, передає DW.

Комплекс ППО розроблений компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.

"З військово-стратегічної точки зору Готланд є важливим регіоном", - заявив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден.

За його словами, географічне розташування острова дає значну військову перевагу в плані захисту і контролю над морським трафіком, повітряним простором над Балтикою і можливості розміщення військових підрозділів і озброєнь.

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Острів Готланд знаходиться приблизно у 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

Спостерігалися і більш небезпечні ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками та інші інциденти у балтійському регіоні за участю РФ.

фото: Twitter