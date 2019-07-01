Польща рішуче виступатиме проти поновлення повноважень Росії у ПАРЄ

Польща не погоджується з рішенням про поновлення повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін в ефірі Польського радіо.

"Польща не сприймає це рішення (про поновлення повноважень Росії в ПАРЄ – ред.). Ми будемо рішуче виступати проти цього. Наші представники в Раді Європи дуже чітко це показали під час останнього засідання. Ми так легко з цим рішенням не змиримося", - заявив Сасін.

За його словами, у цивілізованому світі неприпустимо, якщо "агресивна політика не знаходитиме відповіді у вигляді дуже рішучих дій, таких як виключення з різного роду дипломатичних кіл".

Віцепрем’єр-міністр Польщі зауважив, що рішення про поновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ є "сигналом, який викликає занепокоєння".

"Не змінилися причини, через які було введено санкції. Росія й далі окупує Крим, російські підрозділи й досі є на території України, і поки причини накладення санкцій не зникнуть, я собі не уявляю, щоб ми могли розглядати скасування санкцій (запроваджених ЄС - ред.) проти Росії", - констатував польський політик.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.