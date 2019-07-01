У Нідерландах розпочався суд над утрехтським стрілком

“Підготовче слухання щодо атаки у трамваї в Утрехті розпочалося в утрехтському суді. Як відомо, (підозрюваний - ред.) Гекман Таніс визнав, що це він убив чотирьох людей, після чого скористався своїм правом зберігати мовчання”, - йдеться у повідомленні.

Коли підозрюваному нагадали, що він має право на адвоката, той відповів, що не визнає суд і не потребує захисту.

Слідчі вважають, що нападник мав терористичні мотиви. Сам підозрюваний нічого не хотів говорити про свої мотиви. У суді зачитали уривки з його свідчень. "Я не дозволяю нікому висміювати нашу віру", - казав, зокрема, Таніс.

У суді були присутні родичі загиблих та представники громадськості. Слухання продовжаться 23 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня о 10:45 у нідерландському місті Утрехт чоловік відкрив вогонь у трамваї. У результаті нападу загинуло четверо людей. Головний підозрюваний, 37-річний Гекман Таніс, був затриманий у день трагедії.