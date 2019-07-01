Столиця Сирії зазнала ракетного удару - ЗМІ

Сьогодні вночі по околицях Дамаска було випущено кілька ракет, сирійські ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих.

Про це інформує сирійське агентство САНА.

“Сьогодні після півночі засоби ППО Сирійської арабської армії відбили ракетні удари Ізраїлю по військових об'єктах в Хомсі й околицях Дамаска”, - йдеться в повідомленні.

Військове джерело заявило агентству: “Наші засоби протиповітряної оборони зреагували на ворожі ракети, випущені ізраїльськими військовими літаками з повітряного простору Лівану по ряду військових позицій в Хомсі й околицях Дамаска”.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків.

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За даними агентства внаслідок обстрілу загинули чотири мирні жителі, в тому числі немовля, 21 особа поранена.