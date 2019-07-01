Червнева спека побила в Австрії всі рекорди

Протягом червня на понад 100 метеостанціях в австрійській частині Альп зафіксували рекордно високу температуру.

Про це повідомляє "Австрійське агентство преси" з посиланням на дані Центрального інституту метеорології та геодинаміки Австрії (ZAMG).

"Це дуже вражає. Червень приніс багато рекордів. У нас в Австрії зараз 270 вимірювальних пунктів, і на понад 100 з них вздовж північної частини Альп було зафіксовано рекорди", - заявив представник ZAMG Райнер Кальтенбергер.

Зокрема, в останній день червня зафіксовано +38,5°C в Іннсбруку - рекордна спека за весь час спостереження у федеральній землі Тіроль. У неділю рекордні +37,4°C - у Верхній Австрії та в Зальцбургу, а також +37,3°C у Штирії.

За прогнозами синоптиків, у понеділок на сході Австрії очікується до +38°C.