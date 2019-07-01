Авіація знищила в Афганістані десять талібів

На сході Афганістану військові літаки розбомбили укриття "Талібану", знищивши десять бойовиків і склад зброї.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцевих силовиків.

"Щонайменше 10 бойовиків були вбиті в результаті авіаударів по укриттях руху "Талібан" в провінції Пактія на сході Афганістану", - йдеться в повідомленні.

За словами представника місцевої поліції Сардара Валі Табасама, в ході операції, проведеної вночі, був знищений склад зброї бойовиків. Крім того, вдалося заарештувати більше десяти талібів.